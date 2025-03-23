Bloomberg: США хотят достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля

Власти Соединенных Штатов хотят достичь соглашения о перемирии на Украине к 20 апреля, однако сроки могут измениться. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

«Белый дом нацелен на соглашение о перемирии к 20 апреля, которое в этом году является Пасхой как в Западной, так и в Православной церквях, но признает, что сроки могут сместиться», — говорится в статье.

До этого газета The Hill писала, что после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа начался процесс прекращения огня в конфликте на Украине и «перекройка ее границ», однако Британия и Евросоюз намерены продолжать оказывать поддержку Киеву по своим скрытым мотивам.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Ранее в России заметили изменение позиции США к событиям на Украине.