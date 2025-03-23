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Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным

Трамп заявил, что оценивает свое общение с Путиным как рациональное
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что оценивает общение со своим российским коллегой Владимиром Путиным как «рациональное». Его слова приводит портал OutKick.

Трамп рассказал, что у него с Путиным было несколько «рациональных дискуссий» по поводу урегулирования конфликта на Украине.

Он в очередной раз повторил, что «очень хорошо» знает президента России и заявил, что удовлетворен фактом того, что отношения между Москвой и Вашингтоном не ухудшились из-за звучавших в 2016 году заявлений о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в Соединенных Штатах.

До этого Трамп заявил, что во время разговора российский лидер Владимир Путин показал себя сильным и твердым человеком. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Ранее политолог заявил о крахе американской демократии из-за Трампа.

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