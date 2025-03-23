Журналисты заявили о конкуренции между Рубио и Уиткоффом

Специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф неожиданно стал ключевым участником внешней политики и фактически конкурирует с госсекретарем Марко Рубио за влияние в этой области. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники, знакомые с настроениями в американской администрации.

По данным журналистов, за первые два месяца второго срока президентства Дональда Трампа Уиткофф вышел за пределы своих официальных обязанностей и стал участником ключевых дипломатических инициатив США. Он сыграл важную роль в освобождении заложников в Израиле, достижении перемирия в Газе, а также в возвращении американца Марка Фогеля из России после его визита в Москву для завершения переговоров. Кроме того, он активно участвует в обсуждении урегулирования украинского конфликта и на прошлой неделе снова встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Источники CNN заявляют, что Уиткофф путешествует по всему миру, выполняя функции госсекретаря, и подчеркивают, что у него есть то, чего нет у других — полное доверие Трампа.

По словам собеседников журналистов, в этой ситуации Рубио оказался в необычном для себя положении: несмотря на статус главы внешнеполитического ведомства, он не ожидал, что его влияние может быть оспорено. Как утверждает CNN, теперь он выглядит «разочарованным» в роли, которая уступает по значимости традиционным полномочиям госсекретаря.

21 марта британская газета Financial Times писала, что администрация президента США Дональда Трампа добивается новых условий доступа Вашингтона к минералам и энергетическим активам страны.

Ранее американский суд остановил депортацию мигрантов из страны.