Американский суд остановил депортацию мигрантов из страны

Суд в США приказал немедленно приостановить попытки президента Дональда Трампа депортировать граждан Венесуэлы и потребовал вернуть самолеты, уже направлявшиеся в Центральную Америку. Об этом сообщила газета Politico.

Накануне окружной судья США Джеймс Боасберг приказал администрации президента немедленно прекратить усилия по высылке венесуэльских мигрантов, пока у него не появится больше времени для рассмотрения вопроса о том, было ли законным применение Трампом так называемого закона об иностранных врагах.

«Любой самолет с этими людьми, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты, как бы это ни было сделано. Убедитесь, что это будет выполнено немедленно», — цитирует издание Боасберга.

Два самолета, предположительно перевозившие депортированных венесуэльцев, вылетели из аэропорта в Харлингене, штат Техас, во время перерыва в видеослушании, которое судья проводил в субботу по иску, поданному защитниками прав мигрантов. Один самолет направлялся в Сан-Сальвадор, Сальвадор, а другой — в Комаягуа, Гондурас, и они находились в воздухе, приближаясь к своим пунктам назначения, отмечает Politico.

Вернулись ли они в США, не уточняется.

Боасберг заявил, что существуют серьезные юридические вопросы относительно обоснования Трампом применения закона 1798 года, который использовался всего три раза в истории Америки.

Запретительный приказ, выданный федеральным судьей, истекает через 14 дней. Следующее слушание по этому делу назначено на конец следующей недели.

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