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Американский суд остановил депортацию мигрантов из страны

Суд США приказал вернуть самолеты с мигрантами, находящиеся в воздухе
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Depositphotos

Суд в США приказал немедленно приостановить попытки президента Дональда Трампа депортировать граждан Венесуэлы и потребовал вернуть самолеты, уже направлявшиеся в Центральную Америку. Об этом сообщила газета Politico.

Накануне окружной судья США Джеймс Боасберг приказал администрации президента немедленно прекратить усилия по высылке венесуэльских мигрантов, пока у него не появится больше времени для рассмотрения вопроса о том, было ли законным применение Трампом так называемого закона об иностранных врагах.

«Любой самолет с этими людьми, который собирается взлетать или находится в воздухе, должен быть возвращен в Соединенные Штаты, как бы это ни было сделано. Убедитесь, что это будет выполнено немедленно», — цитирует издание Боасберга.

Два самолета, предположительно перевозившие депортированных венесуэльцев, вылетели из аэропорта в Харлингене, штат Техас, во время перерыва в видеослушании, которое судья проводил в субботу по иску, поданному защитниками прав мигрантов. Один самолет направлялся в Сан-Сальвадор, Сальвадор, а другой — в Комаягуа, Гондурас, и они находились в воздухе, приближаясь к своим пунктам назначения, отмечает Politico.

Вернулись ли они в США, не уточняется.

Боасберг заявил, что существуют серьезные юридические вопросы относительно обоснования Трампом применения закона 1798 года, который использовался всего три раза в истории Америки.

Запретительный приказ, выданный федеральным судьей, истекает через 14 дней. Следующее слушание по этому делу назначено на конец следующей недели.

На этой неделе таможня США запустила приложение для самостоятельной депортации нелегалов.

Ранее в США допустили изменение списка стран с ограничением на въезд.

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