Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэра Стамбула доставили во Дворец правосудия для дачи показаний

Полиция доставила мэра Стамбула во Дворец правосудия для дачи показаний
close
Dilara Senkaya/Reuters

Полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Вместе с Имамоглу туда же направлен еще 91 подозреваемый. В соответствии с принятой процедурой эти лица должны будут дать показания прокурору.

После этого прокурор примет решение о дальнейшей передаче материалов в суд.

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. Он — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник действующего главы государства Реджепа Эрдогана.

Чиновник был задержан по подозрению в мошенничестве и пособничестве терроризму. В тот же день, 19 марта, в его доме провели обыски. На фоне этого в стране начались массовые протесты, в которых приняли участие сторонники Имамоглу.

Ранее в Британии оценили шансы Турции укрепить связи с Европой после ареста мэра Стамбула.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами