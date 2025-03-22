Мэра Стамбула доставили во Дворец правосудия для дачи показаний

Полиция доставила задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу во Дворец правосудия. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Вместе с Имамоглу туда же направлен еще 91 подозреваемый. В соответствии с принятой процедурой эти лица должны будут дать показания прокурору.

После этого прокурор примет решение о дальнейшей передаче материалов в суд.

19 марта мэра Стамбула Экрема Имамоглу задержали по обвинениям в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. Он — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник действующего главы государства Реджепа Эрдогана.

Чиновник был задержан по подозрению в мошенничестве и пособничестве терроризму. В тот же день, 19 марта, в его доме провели обыски. На фоне этого в стране начались массовые протесты, в которых приняли участие сторонники Имамоглу.

Ранее в Британии оценили шансы Турции укрепить связи с Европой после ареста мэра Стамбула.