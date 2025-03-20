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В Британии оценили шансы Турции укрепить связи с Европой после ареста мэра Стамбула

FT: арест мэра Стамбула Имамоглу вверг вернувшихся в Турцию инвесторов в шок
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Murad Sezer/Reuters

Задержание мэра Стамбула Экрема Имамоглу повергло в шок инвесторов, которые с осторожностью возвращались на рынок Турции. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на экспертные мнения и анализ рынка.

«Лира достигла рекордно низкого уровня по отношению к доллару, после чего закрылась с понижением на 3,3%, поскольку возросли опасения по поводу приверженности [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана верховенству закона и экономическим реформам», — говорится в материале.

Британский аналитический центр Chatham House заявил, что задержание Имамоглу может негативно сказаться на развитии более широких отношений Турции и Европы. По данным экспертов, должность мэра Стамбула является вторым по значимости постом после президента.

Имамоглу задержали 19 марта. Его обвинили в коррупции и арестовали на следующие четыре дня. На этом фоне курс турецкой лиры рекордно рухнул, центральные улицы Стамбула закрыли, а основные соцсети и мессенджеры заблокировали.

Мэр Турции — один из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии и главный политический соперник Эрдогана. За несколько дней до ареста его диплом аннулировали (по законам Турции человек без высшего образования не может избираться на пост президента). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совете Европы высказались о задержании мэра Стамбула.

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