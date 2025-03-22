Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МВД Турции рассказали, сколько участников протестов задержаны

МВД Турции: задержаны 97 участников протестов
close
Murad Sezer/Reuter

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил в своем аккаунте в соцсети X о задержании 97 участников акции протестов в пятницу.

Как отметил Ерликая, турецкие полицейские проявили «терпение и здравый смысл».

«Полицейские не позволили осуществить цели тем, кто угрожает миру и безопасности нашей любимой страны, провокациями и вандализмом. Те, кто пытается терроризировать улицы своими призывами, никогда не достигнут своих целей. В сегодняшних демонстрациях; за нарушение закона № 2911 повреждение общественного имущества 97 подозреваемых были задержаны», — написал глава турецкого МВД.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне акций протеста в стране заявил, что правительство не закроет глаза на призывы «уличного террора». Он уточнил, что Турция — это «не та страна, которую нашил на улице».

Эрдоган считает, что правительство не потерпит попыток «терроризировать Турцию».

19 марта сотрудники турецких правоохранительных органов задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в мошенничестве и пособничестве терроризму. Тогда же в доме чиновника провели обыски.

Ранее в Кремле высказались о ситуации с протестами в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами