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Россия в переговорах с США рассчитывает на продвижение вперед

Сенатор Карасин о переговорах РФ и США: едем с настроением побороться
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Российские представители в переговорах с США в Эр-Рияде рассчитывают на продвижение вперед и «едут с настроением побороться». Об этом заявил сенатор Григорий Карасин в интервью телеканалу «Звезда».

«Прежде всего, у нас есть один вопрос, по которому мы будем [работать]. По всей повестке дня рассчитывать трудно, но едем с настроением побороться за решение хотя бы одного вопроса», — сказал он.

20 марта стало известно, что Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию РФ на переговорах с США.

Российские представители 23 марта отправятся в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для проведения переговоров с США. Сами встречи запланированы на понедельник, 24 марта.

Российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил, что Вашингтон проведет «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что на российско-американских переговорах будут обсуждены детали соглашений, которые были достигнуты во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Политолог Андрей Бакланов предположил, что на встрече может обсуждаться вопрос прекращения огня на Черном море.

Ранее спецпосланник США передал Путину сигнал Трампа.

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