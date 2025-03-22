Шойгу оценил стойкость Сербии в отказе от присоединения к антироссийским санкциям

Шойгу: Москва ценит стойкость Сербии в отказе присоединяться к санкциям против РФ

Москва ценит твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, а также отказ от присоединения к антироссийским санкциям. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет РИА Новости.

«Ценим твердый настрой Белграда на развитие российско-сербских связей, несмотря на давление со стороны Запада. Отмечаем стойкость вашей страны в вопросе неприсоединения к антироссийским санкциям», — сказал Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным в Москве.

В свою очередь Вулин заявил, что Сербия совершила ошибку, проголосовав в поддержку резолюции против России по конфликту на Украине в Генассамблее ООН. Он добавил, что Белград позже отозвал свой голос, отметив, что сербам легче признать ошибку, чем обидеть друзей.

24 февраля ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Ее поддержали 93 страны, включая Сербию. Против выступили 18 государств, еще 65 воздержались.

Ранее вице-премьер Сербии пообещал не допустить цветную революцию.