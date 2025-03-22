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Вулин рассказал Шойгу об ошибке Сербии

Вице-премьер Вулин: Сербия отозвала голос по резолюции против России в ООН
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Сербия совершила ошибку, проголосовав в поддержку резолюции против России по конфликту на Украине в Генассамблее ООН. Об этом на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил вице-премьер республики Александар Вулин, передает ТАСС.

«Ошибка, которая случилась при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН, как вам известно, исправлена. Для нас намного легче ошибку признать, чем обидеть своих друзей», — заявил он.

Вулин добавил, что сербская сторона не присоединилась к санкциям Запада против РФ и намерена «эту линию продолжать».

24 февраля ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Ее поддержали 93 страны, включая Сербию. Против выступили 18 государств, еще 65 воздержались. Антироссийская резолюция была подготовлена Украиной в соавторстве с более чем 50 странами. Среди них традиционно значатся: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, государства Прибалтики и другие. США отказались от соавторства проекта данной резолюции.

Позже президент Сербии Александар Вучич заявил, что делегация страны на Генассамблее ООН «по ошибке» проголосовала за западную резолюцию по Украине.

Ранее Вучич ответил на вопрос «о попытке усидеть на двух стульях» в отношениях с Россией.

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