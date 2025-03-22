Вице-премьер Сербии рассказал о переводах средств в страну от USAID

С начала 2025 года Агентство США по международному развитию (USAID) перевело в Сербию свыше $40 млн. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин.
Он отметил, что агентство только начало переводить в страну средства, пока их не остановили.
Вулин добавил, что в Сербии работают все фонды из ФРГ: «левые», и «правые», и «зеленые».
До этого исполняющий обязанности премьер-министра Сербии Милош Вучевич направил официальное письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой подключить российских специалистов к расследованию обстоятельств митинга 15 марта.
С ноября 2024 года в Сербии проходят антиправительственные акции протеста. Они связаны с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда произошло обрушение железобетонного навеса. Протестующие требуют отставки президента и правительства.
19 марта суд Мэриленда запретил возглавляемому миллиардером Илоном Маском департаменту государственной эффективности (DOGE) продолжать расформировывать агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).
Ранее USAID приказало сотрудникам уничтожить документацию.