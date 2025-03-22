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Вице-премьер Сербии рассказал о переводах средств в страну от USAID

Вулин: с начала 2025 года USAID перевело в Сербию свыше $40 млн
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Григорий Сысоев/РИА Новости

С начала 2025 года Агентство США по международному развитию (USAID) перевело в Сербию свыше $40 млн. Об этом РИА Новости рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Он отметил, что агентство только начало переводить в страну средства, пока их не остановили.

Вулин добавил, что в Сербии работают все фонды из ФРГ: «левые», и «правые», и «зеленые».

До этого исполняющий обязанности премьер-министра Сербии Милош Вучевич направил официальное письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой подключить российских специалистов к расследованию обстоятельств митинга 15 марта.

С ноября 2024 года в Сербии проходят антиправительственные акции протеста. Они связаны с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда произошло обрушение железобетонного навеса. Протестующие требуют отставки президента и правительства.

19 марта суд Мэриленда запретил возглавляемому миллиардером Илоном Маском департаменту государственной эффективности (DOGE) продолжать расформировывать агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID).

Ранее USAID приказало сотрудникам уничтожить документацию.

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