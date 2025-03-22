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Вице-премьер Сербии пообещал не допустить цветную революцию

Вице-премьер Вулин: Сербия не допустит цветную революцию в стране
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Djordje Kojadinovic/Reuters

Сербия не позволит спецслужбам Запада провести цветную революцию. Об этом на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, передает РИА Новости.

«В Белграде происходит цветная революция. И это неразрывно связано с нашей позицией в отношении РФ», — подчеркнул он.

По словам Вулина, за организацией попыток цветной революции в Сербии стоят спецслужбы Запада. Власти Сербии не позволят внешним акторам свергнуть правительство страны, отметил вице-премьер.

До этого Вулин сообщал, что с начала 2025 года Агентство США по международному развитию (USAID) перевело в Сербию свыше $40 млн.
Он отметил, что агентство только начало переводить в страну средства, пока их не остановили.Вулин добавил, что в Сербии работают все фонды из ФРГ: «левые», и «правые», и «зеленые».

С ноября 2024 года в Сербии проходят антиправительственные акции протеста. Они связаны с трагедией на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда произошло обрушение железобетонного навеса. Протестующие требуют отставки президента и правительства.

Ранее USAID приказало сотрудникам уничтожить документацию.

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