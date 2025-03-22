Немецкая экономика сильно пострадала от антироссийских санкций, при этом экономика России оказалась устойчива и никак не пострадала от введенных рестрикций. Об этом ТАСС заявил депутат Европарламента (ЕП), член партии «Альтернатива для Германии» Арно Бауземер.

«Мы видим, что Россия экономически никак не пострадала, но наша экономика очень сильно пострадала от этих санкций», — подчеркнул он. По словам Бауземера, соответствующая политика Берлина должна прекратиться.

Политик напомнил, что из-за антироссийских санкций Германию уже охватили банкротства предприятий в сфере сельского хозяйства.

22 марта депутат немецкого парламента от Левой Партии Кристиан Гёрке выступил с обращением к кабмину ФРГ с вопросом относительно возможности возобновить поставки нефти из России по трубопроводу «Дружба».

Парламентский статс-секретарь минэка ФРГ Филипп Ниммерманн ответил на вопрос Гёрке. По его словам, импорт сырой нефти из России в Германии запрещен из-за введённых против России санкций на фоне конфликта на Украине.

21 марта глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что рассуждать о снятии США санкций с РФ преждевременно, предметных обсуждений этого нет.

Ранее Путин высказался о санкциях против России.