Набиуллина оценила вероятность снятия антироссийских санкций

Рассуждать о снятии США санкций с РФ преждевременно, предметных обсуждений этого нет. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«На эту тему рассуждать преждевременно. Каких-то конкретных действий или обсуждений я не знаю на эту тему», — сказала глава ЦБ, отвечая на соответствующий вопрос.

14 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны стремятся ужесточить санкционное давление на Россию, однако Вашингтон выступает против новых ограничений в текущей ситуации. По его словам, США сознательно воздерживаются от введения дополнительных санкций, несмотря на наличие технических возможностей. Вашингтон рассчитывает вовлечь Россию и Украину в переговорный процесс для достижения мирного урегулирования.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия, Китай и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю.