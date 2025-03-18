Путин высказался о санкциях против России

Антироссийские санкции подрывают свободу инвестиций и мировую торговлю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает РИА Новости.

«За последние годы российский бизнес столкнулся с серьезными вызовами. <...> В их числе мощное санкционное давление прежде всего, ограничения на международные расчеты и операции на внешних рынках», — сказал Путин.

14 марта госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейские страны стремятся ужесточить санкционное давление на Россию, однако Вашингтон выступает против новых ограничений в текущей ситуации. По его словам, США сознательно воздерживаются от введения дополнительных санкций, несмотря на наличие технических возможностей. Вашингтон рассчитывает вовлечь Россию и Украину в переговорный процесс для достижения мирного урегулирования.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия, Китай и Иран выступили за отмену всех незаконных санкций.

Ранее в МИД России опровергли сообщения о снятии санкций с госсекретаря США Рубио.