Премьер Канады рассказал, когда начнутся переговоры с США по экономике и безопасности

Переговоры между США и Канадой по вопросам экономики и безопасности не начнутся до тех пор, пока со стороны Вашингтона не будет проявлено «заслуженного уважения» по отношению к Оттаве, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что два государства планируют в будущем провести полноценные обсуждения, которые будут касаться не только импортных пошлин, но и затронут вопросы экономики и безопасности, представляющие интерес для Вашингтона.

Карни добавил, что американцев ждут потери от введенных властями США пошлин в отношении канадских товаров.

До этого президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов. В частности, он отмечал, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США. Политик также утверждал, что каждый год его страна теряет из-за Канады $200 млрд и он не позволит этому продолжаться. Кроме того, Трамп, рассуждая на тему вхождения Канады в состав США, высказывал мнение, что преимуществом для канадцев могла бы стать значительная экономия на налогах и обороне.

Ранее новый премьер Канады исключил присоединение его страны к США.