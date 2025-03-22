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Премьер Канады рассказал, когда начнутся переговоры с США по экономике и безопасности

Карни: переговоры США и Канады начнутся, когда Вашингтон проявит уважение
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Evan Buhler/Reuters

Переговоры между США и Канадой по вопросам экономики и безопасности не начнутся до тех пор, пока со стороны Вашингтона не будет проявлено «заслуженного уважения» по отношению к Оттаве, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что два государства планируют в будущем провести полноценные обсуждения, которые будут касаться не только импортных пошлин, но и затронут вопросы экономики и безопасности, представляющие интерес для Вашингтона.

Карни добавил, что американцев ждут потери от введенных властями США пошлин в отношении канадских товаров.

До этого президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов. В частности, он отмечал, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США. Политик также утверждал, что каждый год его страна теряет из-за Канады $200 млрд и он не позволит этому продолжаться. Кроме того, Трамп, рассуждая на тему вхождения Канады в состав США, высказывал мнение, что преимуществом для канадцев могла бы стать значительная экономия на налогах и обороне.

Ранее новый премьер Канады исключил присоединение его страны к США.

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