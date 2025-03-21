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Трамп вновь заявил о присоединении Канады к США

Трамп снова заявил, что Канада должна стать штатом США
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов. Соответствующее заявление он сделал, выступая перед журналистами в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Когда я говорю, что они должны быть штатом [США], я это и имею в виду. Я действительно это имею в виду», — сказал американской лидер.

По его словам, Канада была бы «прекрасным штатом».

Политик также подчеркнул, что его страна больше не может позволить себе защищать Канаду, поскольку та, как утверждает он, «не тратит» денежные средства на свою армию.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов. В частности, он отмечал, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США. Политик также утверждал, что каждый год его страна теряет из-за Канады $200 млрд и он не позволит этому продолжаться. Кроме того, Трамп, рассуждая на тему вхождения Канады в состав США, высказывал мнение, что преимуществом для канадцев могла бы стать значительная экономия на налогах и обороне.

Ранее новый премьер Канады исключил присоединение его страны к США.

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