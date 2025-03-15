Новый премьер Канады исключил присоединение страны к США

Новый премьер Канады Карни заявил, что его страна никогда не станет штатом США

Канада никогда не войдет в состав США. Об этом заявил новый канадский премьер-министр Марк Карни, сообщает ТАСС.

«Я выразился предельно ясно, <...> мы никогда и ни в какой форме не будем частью Соединенных Штатов. Америка — это не Канада», — сказал он журналистам после того, как принял присягу в качестве 24-го премьера страны.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада должна войти в состав Соединенных Штатов. В частности, он отмечал, что Канаде было бы «гораздо лучше» в качестве 51-го штата США. Политик также утверждал, что каждый год его страна теряет из-за Канады $200 млрд, и он не позволит этому продолжаться. Кроме того, Трамп, рассуждая на тему вхождения Канады в состав США, высказывал мнение, что преимуществом для канадцев могла бы стать значительная экономия на налогах и обороне.

Ранее в МИД Канады высказались о суверенитете на фоне конфликта с США.