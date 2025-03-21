Госдеп отказался назвать имена участников делегации США на переговорах в Эр-Рияде

Госдеп не раскрыл имена участников делегации США на переговорах в Эр-Рияде

Госдепартамент США не будет называть имена участников американской делегации на переговорах с представителями России в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс в ходе беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Я не буду говорить о конкретных людях в командах, но это должностные лица высокого ранга», — отметила она.

Брюс подчеркнула, что «это не руководство».

Новый раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по вопросам Украины пройдет 24 марта в Эр-Рияде. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин пообещал поделиться результатами встречи сразу после ее завершения.

19 марта специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что на российско-американских переговорах будут обсуждены детали соглашений, достигнутых во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

18 февраля в Эр-Рияде прошел первый раунд переговоров представителей США и России по Украине. На нем обсуждалось в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее Келлог сообщил о непрямых переговорах Киева и Москвы в Эр-Рияде.