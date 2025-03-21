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Путин распорядился создать систему идентификации беспилотников

Путин распорядился создать систему идентификации дронов в реальном времени
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал перечень поручений по развитию беспилотной авиации в России. Документ опубликован на сайте Кремля.

В списке поручений правительству необходимо до 1 июня текущего года проработать создание единой системы идентификации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Отмечается, что данная система должна работать в режиме реального времени.

Также правительству поручено внедрить новый класс воздушного пространства, который должен упростить условия для эксплуатации БПЛА. Кроме того, поручено сформировать эффективную систему госуправления в сфере беспилотной авиации.

Путин также дал поручение сформировать в Самарской области центр развития беспилотной авиации, включающий институт беспилотной авиации на базе Тольяттинского государственного университета (ТГУ), и призвал добиться технологического лидерства по беспилотникам к 2030 году.

Ранее Кремль объяснил удар ВС России по собственным беспилотникам.

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