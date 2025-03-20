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Россия пока не выбрала главного переговорщика для контактов с США в Саудовской Аравии

Песков: Путин и Трамп обсуждали, кто мог бы представить их на переговорах в КСА

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время состоявшегося 18 марта телефонного разговора говорили о том, кто мог бы представлять их страны на переговорах в Саудовской Аравии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

«Мы рассчитываем, что переговоры будут на экспертном уровне. Президенты говорили о необходимости таких переговоров. Они говорили, кто мог бы представить страны на переговорах. Вчера об этом шла речь в ходе телефонного разговора Ушакова», — сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как сообщал Кремль, во время переговоров американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Глава РФ согласился с этим предложением и сразу отдал соответствующий приказ российским военным. Позднее сам Зеленский заявил, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре.

Позднее советник по нацбезопасности США Майк Уолтц после телефонного разговора с помощником президента России Юрием Ушаковым заявил, что технические группы России и США проведут встречу в Эр-Рияде «в ближайшие дни».

Ранее Ушаков заявил, что Москва не теряет надежды на переговоры по урегулированию конфликта.

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