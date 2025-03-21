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Эксперт заявил, что Китай не отправит миротворцев без согласия сторон конфликта на Украине

РИА Новости: Китай не отправит миротворцев на Украину без согласия сторон
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Global Look Press

Власти Китая не отправят своих миротворцев на Украину, поскольку для этого необходимо согласие обеих сторон конфликта. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо, его цитирует РИА Новости.

«‎И Россия, и Украина должны сначала дать свое согласие, так что дело не в том, хочет ли кто-то направить миротворцев или нет — если эти две стороны сами не выступят с таким предложением, проведение миротворческой миссии просто невозможно», — сказал Чжоу Бо на 7-м Международном форуме по безопасности и стратегии в Пекине.

В конце февраля текущего года в Кремле сказали, что Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине.

До этого в США предложили отправить на Украину неевропейские миротворческие силы, в частности из КНР и Бразилии. Эти силы предлагается разместить вдоль линии прекращения огня для создания некоей буферной зоны. По данным издания The Economist, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил руководителям стран Европы, что силы, состоящие только из европейцев, будут менее эффективны в сдерживании.

Тогда представитель МИД Китая Го Цзякунь отказался комментировать возможность отправки своих миротворцев на Украину. Он также добавил, что позиция Китая по украинскому кризису всегда была справедливой, и он неоднократно подтверждал ее.

Ранее назвали причины, почему Запад может не разместить миротворцев на Украине.

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