Эксперт заявил, что Китай не отправит миротворцев без согласия сторон конфликта на Украине

Власти Китая не отправят своих миротворцев на Украину, поскольку для этого необходимо согласие обеих сторон конфликта. Такое заявление сделал старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа Чжоу Бо, его цитирует РИА Новости.

«‎И Россия, и Украина должны сначала дать свое согласие, так что дело не в том, хочет ли кто-то направить миротворцев или нет — если эти две стороны сами не выступят с таким предложением, проведение миротворческой миссии просто невозможно», — сказал Чжоу Бо на 7-м Международном форуме по безопасности и стратегии в Пекине.

В конце февраля текущего года в Кремле сказали, что Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине.

До этого в США предложили отправить на Украину неевропейские миротворческие силы, в частности из КНР и Бразилии. Эти силы предлагается разместить вдоль линии прекращения огня для создания некоей буферной зоны. По данным издания The Economist, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил руководителям стран Европы, что силы, состоящие только из европейцев, будут менее эффективны в сдерживании.

Тогда представитель МИД Китая Го Цзякунь отказался комментировать возможность отправки своих миротворцев на Украину. Он также добавил, что позиция Китая по украинскому кризису всегда была справедливой, и он неоднократно подтверждал ее.

Ранее назвали причины, почему Запад может не разместить миротворцев на Украине.