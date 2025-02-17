США предложили отправку на Украину миротворческих сил из Европы и других континентов

Economist: США предлагают отправку на Украину миротворцев из КНР и Бразилии

Чиновники в США предлагают в случае урегулирования конфликта на Украине отправить в республику иностранные миротворческие силы, в том числе из неевропейских стран. Об этом сообщает Economist.

Отмечается, что речь идет о военном контингенте из Бразилии или Китая. Предварительно, эти силы будут размещены вдоль линии прекращения огня для создания некоей буферной зоны.

По данным издания, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил руководителям стран Европы, что силы, состоящие только из европейцев, будут менее эффективны в сдерживании.

Агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской.