Китай отказался комментировать возможность отправки своих миротворцев на Украину

Представитель МИД Китая Го Цзякунь отказался комментировать возможность отправки своих миротворцев на Украину. Об этом пишет китайское издание The Global Times.

«Мы не комментируем гипотетические вопросы», — сказал журналистам дипломат.

Он также добавил, что позиция Китая по украинскому кризису всегда была справедливой, и он неоднократно подтверждал ее.

Накануне в США предложили отправить на Украину неевропейские миротворческие силы, в частности из КНР и Бразилии. Эти силы предлагается разместить вдоль линии прекращения огня для создания некоей буферной зоны. По данным издания The Economist, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил руководителям стран Европы, что силы, состоящие только из европейцев, будут менее эффективны в сдерживании.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

Ранее министр обороны Италии заявил, что миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской.