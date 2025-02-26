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В Кремле ответили на вопрос об отправке миротворцев из Китая на Украину

Песков: Россия не обсуждала привлечение китайских миротворцев на Украину
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Россия не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос.

В середине февраля в США предложили отправить на Украину неевропейские миротворческие силы, в частности из КНР и Бразилии. Эти силы предлагается разместить вдоль линии прекращения огня для создания некоей буферной зоны. По данным издания The Economist, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил руководителям стран Европы, что силы, состоящие только из европейцев, будут менее эффективны в сдерживании.

Представитель МИД Китая Го Цзякунь отказался тогда комментировать возможность отправки своих миротворцев на Украину.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

Ранее министр обороны Италии заявил, что миротворческая миссия на Украине не может быть только европейской.

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