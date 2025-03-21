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В Кремле высказались о нарушении «энергетического перемирия» Украиной

Песков: ВС РФ продолжают воздерживаться от ударов по энергетике Украины
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Российские военнослужащие продолжают воздерживаться от ударов по украинским энергетическим объектам, несмотря на нарушение договоренностей со стороны Киева. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские объекты энергетической инфраструктуры хорошо всем известно. Благодаря соответствующим публикациям в СМИ у международного сообщества появилась возможность увидеть, насколько на самом деле можно доверять обещаниям украинского лидера Владимира Зеленского и его команды.

«Приказ главнокомандующего действует, и Вооруженные силы РФ воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуре Украины», — добавил представитель Кремля.

18 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который длился около двух часов. В ходе беседы российский лидер согласился на предложение Вашингтона о взаимном отказе Москвы и Киева от атак на объекты энергетической инфраструктуры на 30 дней, после чего дал соответствующий приказ военнослужащим страны.

В ночь на 21 марта Telegram-канал Baza сообщил, что украинские войска нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. В результате на объекте начался пожар, видео с которым опубликовал военный блогер Юрий Подоляка.

При этом в Генеральном штабе ВСУ отказались признавать атаку на российский энергетический объект. Там заявили, что удар по станции «Суджа» якобы нанесли Вооруженные силы РФ.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали нарушение «энергетического перемирия» со стороны Украины.

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