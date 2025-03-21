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Полыхающая газоизмерительная станция «Суджа» после подрыва ВСУ попала на видео

Появились кадры с горящей газоизмерительной станцией «Суджа» после подрыва ВСУ

Военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале опубликовал видео с горящей газоизмерительной станцией (ГИС) «Суджа» на границе России и Украины, которую подорвали солдаты Вооруженных сил Украины.

На кадры попал крупный пожар, который разгорается на большой площади. Местами видно факельное горение. При этом звуков взрывов на видео не слышно. Подоляка написал, что ВСУ, вероятно подорвали ГИС перед отходом.

«Сил удерживать данную территорию у них все меньше и меньше, а потому они уничтожают все что могут», — отметил он.

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар по газоизмерительной станции ночью 21 марта. Telegram-канал Baza писал, что транзитная ветка через «Суджу» оставалась единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы. Официальная информация пока не поступала.

В середине марта агентство ТАСС со ссылкой на источник писало, что в Судже Курской области по состоянию на 12 марта находятся несколько тысяч солдат Вооруженных сил Украины. Источник добавил, что некоторые бойцы пытаются бежать в направлении границы с Сумской областью, однако все дороги на данном направлении находятся под контролем российской армии.

Ранее очевидцы сообщили о попытке ВСУ атаковать аэродром в Волгоградской области.

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