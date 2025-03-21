Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Генштабе ВСУ обвинил Россию в атаке на газоизмерительную станцию «Суджа»

Генштаб ВСУ: обвинения в атаке на станцию «Суджа» безосновательны
close
Drop of Light/Shutterstock/FOTODOM

Обвинения в атаке на газоизмерительную станцию «Суджа» безосновательны, Россия наращивает дискредитационную кампанию против Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным канала, Россия обвинила армию Украины в обстреле газоизмерительной станции «Суджа».

«Эти обвинения безосновательны. Да, указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что летом прошлого года станция подверглась бомбардировке якобы со стороны РФ, а три дня назад произошла повторная ситуация. Помимо этого, представители Генштаба ВСУ отметили, что российская сторона продолжает «распространять многочисленные фейки и стремится ввести в заблуждение международное сообщество».

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар по газоизмерительной станции ночью 21 марта. Telegram-канал Baza писал, что транзитная ветка через «Суджу» оставалась единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы. Официальная информация пока не поступала.

Ранее полыхающая газоизмерительная станция «Суджа» после подрыва ВСУ попала на видео.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами