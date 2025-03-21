В Генштабе ВСУ обвинил Россию в атаке на газоизмерительную станцию «Суджа»

Обвинения в атаке на газоизмерительную станцию «Суджа» безосновательны, Россия наращивает дискредитационную кампанию против Украины. Об этом сообщили в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным канала, Россия обвинила армию Украины в обстреле газоизмерительной станции «Суджа».

«Эти обвинения безосновательны. Да, указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами», — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что летом прошлого года станция подверглась бомбардировке якобы со стороны РФ, а три дня назад произошла повторная ситуация. Помимо этого, представители Генштаба ВСУ отметили, что российская сторона продолжает «распространять многочисленные фейки и стремится ввести в заблуждение международное сообщество».

Подразделения Вооруженных сил Украины нанесли удар по газоизмерительной станции ночью 21 марта. Telegram-канал Baza писал, что транзитная ветка через «Суджу» оставалась единственным маршрутом поставок российского газа в страны Европы. Официальная информация пока не поступала.

Ранее полыхающая газоизмерительная станция «Суджа» после подрыва ВСУ попала на видео.