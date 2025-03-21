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В МИД подтвердили участие президента Индонезии в ПМЭФ-2025

Посол Толченов: президент Индонезии Прабово Субианто примет участие в ПМЭФ-2025
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Achmad Ibrahim/AP

Посол России в Индонезии Сергей Толченов подтвердил участие президента Индонезии Прабово Субианто в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит РИА Новости.

Толченов допустил возможность встречи Субианто с президентом России Владимиром Путиным в рамках форума.

Отмечается, что Субианто вступил в должность президента Индонезии в октябре 2024 года, встречался с Владимиром Путиным в Кремле в июле 2024 года, а в декабре того же года получил приглашение на Парад Победы 9 мая.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Стоимость участия в форуме составляла 990 тысяч рублей при покупке до 17 марта, после чего цена повысилась до 1,2 млн рублей.

Прошлый, 27-й Петербургский международный экономический форум, состоявшийся с 5 по 8 июня 2024 года, привлек рекордное число участников. Ключевыми темами форума стали вопросы международного экономического сотрудничества, поиск новых рынков, технологическое развитие и привлечение инвестиций.

Ранее президент Индонезии Субианто назвал Путина своим лучшим другом.

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