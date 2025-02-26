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Президент Индонезии задал вопрос о здоровье Путина на встрече с Шойгу

Президент Индонезии Субианто назвал Путина своим лучшим другом
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Achmad Ibrahim/AP

Президент Индонезии Прабово Субианто в ходе переговоров с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу назвал президента России Владимира Путина своим лучшим другом. Об этом сообщили в пресс-службе индонезийского лидера, передает РИА Новости.

Во вторник, 25 февраля, лидер Индонезии принял Шойгу в своем дворце в Джакарте. В ходе рабочего визита с екретарь Совбеза РФ также провел встречу с главой Минобороны Индонезии Шафри Шамсуддином.

Субианто «тепло приветствовал» Шойгу и был рад его визиту в страну.

«Спасибо, что пришли. Мы старые друзья, и я очень рад, что вы здесь… Как там мой лучший друг, президент Путин? Как его здоровье?» — заявил он.

До этого Субианто принял приглашение Путина посетить Россию. По его словам, визит в Россию может иметь продолжение.

20 января посол РФ в Джакарте Сергей Толченов заявил, что Россия и Индонезия активно обсуждают возможность осуществления взаимных расчетов в национальных валютах. По его словам, российская сторона пока не устанавливает конкретных сроков реализации этой сделки. Дипломат также подчеркнул, что самое важное — найти взаимовыгодные решения для обеих стран.

Ранее Индонезия поблагодарила Россию за помощь со вступлением в БРИКС.

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