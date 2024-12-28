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Президента Индонезии пригласили в Москву на 80-летие Победы

Президент Индонезии Субианто получил приглашение на парад Победы 9 мая
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Shamil Zhumatov/Reuters

Нового индонезийского президента Прабово Субианто пригласили на парад Победы в Москве 9 мая следующего года, пишут «Известия» со ссылкой на посольство республики в РФ.

«Подтверждения еще нет, но вероятность [посетить парад Победы] остается», — сообщили в диппредставительстве Индонезии.

Субианто уже встречался с российским коллегой Владимиром Путиным в прошлом июле в Москве, но тогда у него был статус избранного президента. Инаугурация политика состоялась 20 октября. Во время первого визита в Россию Субианто назвал РФ «большим другом» Индонезии. С 1 января 2025 года республика также станет страной — партнером БРИКС ( межгосударственного объединения, включающего РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию).

Ранее в Индонезии поддержали появление «маленькой Москвы» на Бали.

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