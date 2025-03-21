В Польше скептически отнеслись к количеству европейских встреч по Украине

Туск: количество встреч по Украине не выливается в прогресс

Большинство встреч европейских лидеров по Украине не приносит результат. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, передает ТАСС.

«Мне кажется, что количество встреч не выливается в прогресс», — сказал он.

В то же время Туск отметил, что Польша будет представлена на саммите в Париже, который пройдет 27 марта по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

До этого евродепутат Гаральд Вилимски заявил, что Евросоюз намеренно затягивает украинский конфликт, нарушая суверенитет стран-членов и игнорируя мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана

4 марта глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила «эру вооружения Европы». Она предложила выделить €800 млрд инвестиций на поддержку Украины и укрепление безопасности самой Европы.

9 марта фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия должна перейти в режим военной подготовки.

Ранее в Брюсселе заявили, что перемирие на Украине крайне невыгодно Европейской комиссии.