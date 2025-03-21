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«Срывают перемирие»: политолог об атаке ВСУ на Саратов и Энгельс

Политолог Живов: Зеленский всеми средствами пытается сорвать перемирие
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Shutterstock

Политолог, публицист Алексей Живов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю атаку украинских дронов на Саратов и Энгельс. По мнению эксперта, Киев прилагает все усилия, чтобы сорвать мирный процесс. Он обратил внимание, что украинский лидер Владимир Зеленский только на словах соглашается с президентом США Дональдом Трампом, предложившим временное перемирие.

«Это такая стратегия гопника, которую он (Зеленский. — «Газета.Ru») использует для переговоров. Если вы с ним о чем-то договариваетесь, этот гопник не соблюдает договоренности, а наоборот вас постоянно провоцирует, пытаясь показать свою силу», — сказал Живов.

Политолог Павел Данилин в свою очередь отметил, что Зеленский, устраивая подобные провокации, подставляет Трампа и выставляет его «дураком», что в последствии выйдет Киеву боком.

В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой массовой атаке украинских дронов за все время. По данным главы региона Романа Бусаргина, были повреждены около 30 частных и дачных домов. Также в результате удара украинского беспилотника оказались выбиты стекла в Энгельсской городской больнице. Пострадала женщина.

18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Трампом поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре стран и дал соответствующую команду российским военным.

Ранее в ЕС выступили против временного перемирия на Украине.

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