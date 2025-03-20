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Захарова раскрыла подробности о составе делегации России на встрече с США

Захарова: в составе делегации РФ на встрече с США не будет представителей МИД
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Представители министерства иностранных дел РФ не будут включены в состав российской делегации на консультациях с США, которые состоятся в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

24 марта в Эр-Рияде должен пройти новый раунд переговоров РФ и США по Украине. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, делегацию РФ возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин пообещал сразу после этой встречи рассказать о результатах.

19 марта спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что в ходе российско-американских переговоров будут обсуждаться детали договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Трамп назвал одно условие для дружбы с Россией.

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