Захарова раскрыла подробности о составе делегации России на встрече с США

Захарова: в составе делегации РФ на встрече с США не будет представителей МИД

Представители министерства иностранных дел РФ не будут включены в состав российской делегации на консультациях с США, которые состоятся в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД России Мария Захарова.

24 марта в Эр-Рияде должен пройти новый раунд переговоров РФ и США по Украине. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, делегацию РФ возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин пообещал сразу после этой встречи рассказать о результатах.

19 марта спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что в ходе российско-американских переговоров будут обсуждаться детали договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее Трамп назвал одно условие для дружбы с Россией.