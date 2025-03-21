Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал в социальной сети Х слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы отсутствии туристов в Крыму.

«Зеленский снова был под волшебным порошком. На этот раз он врет про Крым», — заявил журналист.

Боуз обвинил украинского лидера во лжи и напомнил, что только в 2024 году полуостров посетили порядка 6 млн туристов.

Зеленский, выступая 20 марта перед журналистами в Осло, заявил, что на полуострове «уже 11 лет нет туризма». Однако в пресс-службе Минэкономразвития РФ на это ответили, что полуостров является одним из самых популярных туристических направлений России. В ведомстве также отметили, что всего с 2014 по 2024 год в гостиницах Крыма было размещено свыше 20 млн человек и еще порядка 2 млн — в отелях Севастополя.

Позже военный корреспондент Александр Коц, комментируя заявление украинского лидера, выразил мнение, что Зеленский игнорирует реальность, полагая, что достижения Крыма «не могут существовать» под российской юрисдикцией.

17 марта глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что республика готовится к проведению курортного сезона 2025 года, бронирование отдыха уже превышает прошлогодний уровень.

Ранее в Крыму заявили, что Украина получит не полуостров, а «дырку от бублика».