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Зеленского уличили во лжи из-за слов о туризме в Крыму

Военкор Коц: Зеленский наврал, говоря об отсутствии туризма в Крыму
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский соврал, заявив о том, что в Крыму уже 11 лет нет туризма. Об этом написал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«После возвращения Крыма в состав России в регионе реализованы масштабные инфраструктурные проекты: построены трасса «Таврида», Крымский мост, модернизирован аэропорт Симферополя, реконструированы набережные и возведены новые отели», — заявил Коц.

Зеленский, по мнению военкора, игнорирует реальность, полагая, что достижения Крыма «не могут существовать» под российской юрисдикцией.

По словам Коца, на полуострове больше нет «Правого сектора» (организация запрещена в России), самостроев крымских татар, принудительной украинизации («бусификации») и военных действий.

В 2024 году Крым посетили более 6 млн туристов, что опровергает тезис Зеленского об отсутствии гостей, заявил военкор. При этом, как иронично отметил Коц, «жадных туристов с западной Украины» среди них действительно нет.

Выступая перед журналистами в Осло 20 марта, Зеленский заявил, что в Крыму якобы отсутствует туризм. Глава государства утверждает, что «вся логистика» полуострова «связана с материковой Украиной».

Ранее Зеленский рассказал, как Трамп интересовался у него одним вопросом о Крыме.

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