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В Белом доме рассказали о поручениях Трампа по Украине и санкциям против России

Белый дом: команда Трампа проработает шаги по Украине, а с РФ обсудят санкции
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде проработать шаги по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал Fox News.

«Президент проинструктировал работать дальше над техническими вопросами, связанными с установлением и расширением частичного прекращения огня. Он указал своим советникам проводить эту работу как можно быстрее», — сказала представитель Белого дома.

Левитт добавила, что на этой неделе переговорная команда Трампа отправится в Саудовскую Аравию, где обсудит с представителями России введенные санкции. По ее словам, Трамп выразил уверенность в возможности договориться по всем вопросам.

В рамках брифинга Левитт также сообщила, что Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разделили мнение о необходимости улучшения отношений между странами. По ее словам, американский и российский лидеры также согласились во мнении, что конфликт на Украине должен закончиться «долгосрочным миром».

Ранее в Белом доме заявили о намерении Трампа получить контроль над энергообъектами Украины.

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Переговоры о мире на Украине
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