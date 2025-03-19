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В Белом доме заявили о намерении Трампа получить контроль над энергообъектами Украины

Белый дом: Трамп считает, что Киеву стоит передать энергообъекты во владение США
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что лучшим средством защиты энергетической инфраструктуры Украины будет американское владение энергообъектами страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет ТАСС.

По ее словам, Трамп предложил Киеву помощь США в управлении электрическими и атомными станциями на территории Украины.

«Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — сказал Трамп со слов Левитт.

По данным украинского телеканала «Общественное», Трамп и Зеленский в телефонном разговоре обсудили детали прекращения боевых действий в воздушном и морском пространстве, а также на линии фронта. Беседа длилась почти час. Трамп проинформировал украинского лидера о содержании своего диалога с российским президентом Владимиром Путиным, касающегося урегулирования ситуации вокруг Украины. Стороны согласовали параметры режима прекращения огня и обсудили пути его реализации на практике. Кроме того, Зеленский рассказал о текущей обстановке на фронте и поднял вопрос освобождения военнопленных. Детали договоренностей не раскрываются, однако источник в администрации президента Украины подчеркнул, что диалог носил «конструктивный характер».

Ранее Трамп и Зеленский сошлись во мнении, что мир на Украине возможен.

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