В Белом доме заявили о намерении Трампа получить контроль над энергообъектами Украины

Президент США Дональд Трамп заявил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что лучшим средством защиты энергетической инфраструктуры Украины будет американское владение энергообъектами страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет ТАСС.

По ее словам, Трамп предложил Киеву помощь США в управлении электрическими и атомными станциями на территории Украины.

«Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры», — сказал Трамп со слов Левитт.

По данным украинского телеканала «Общественное», Трамп и Зеленский в телефонном разговоре обсудили детали прекращения боевых действий в воздушном и морском пространстве, а также на линии фронта. Беседа длилась почти час. Трамп проинформировал украинского лидера о содержании своего диалога с российским президентом Владимиром Путиным, касающегося урегулирования ситуации вокруг Украины. Стороны согласовали параметры режима прекращения огня и обсудили пути его реализации на практике. Кроме того, Зеленский рассказал о текущей обстановке на фронте и поднял вопрос освобождения военнопленных. Детали договоренностей не раскрываются, однако источник в администрации президента Украины подчеркнул, что диалог носил «конструктивный характер».

Ранее Трамп и Зеленский сошлись во мнении, что мир на Украине возможен.