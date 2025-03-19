В Белом доме заявили о солидарности Трампа и Путина в вопросе отношений США и РФ

Белый дом: Трамп и Путин заявили о необходимости улучшения отношений РФ и США

Президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора разделили мнение о необходимости улучшения отношений между странами. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт в ходе брифинга, трансляция которого проводилась на телеканале Fox News.

По ее словам, американский и российский лидеры также согласились во мнении, что конфликт на Украине должен закончиться «долгосрочным миром».

18 марта президент России Владимир Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

19 марта заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш оценил переговоры между Трампом и Путиным как «небольшой, но позитивный шаг» в сторону деэскалации. Он призвал избегать поспешных выводов и спокойно ожидать дальнейших действий сторон.

Ранее в ЕС после разговора Путина и Трампа заговорили о миллионах снарядов для Украины.