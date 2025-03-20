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Генсек ООН готов стать посредником по Украине

Генсек ООН Гутерриш готов выступить посредником по Украине
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Andrew Kelly/Reuters

Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что Антониу Гутерриш в последнее время не направлял предложений о посредничестве России, США или Украине, но остается готовым к такой роли. Об этом он сообщил на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

Хак подчеркнул, что Гутерриш неоднократно выражал готовность предоставить платформу для диалога, если стороны конфликта проявят взаимную заинтересованность.

«Генеральный секретарь уже демонстрировал эту готовность в прошлом, например, в рамках черноморской зерновой инициативы. ООН открыта для содействия и готова повторить такой опыт при благоприятных условиях», — отметил представитель организации.

В феврале Гутерриш заявил о приостановке оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки США.

В октябре прошлого года Гутерриша внесли в базу «Миротворца».

Ранее в ООН призвали бороться с попытками реабилитации нацизма.

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