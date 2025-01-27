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В ООН призвали бороться с попытками реабилитации нацизма

Генсек ООН Гутерриш призвал бороться с попытками реабилитации нацизма
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал бороться с попытками реабилитации нацизма. Об этом он заявил во время своей речи по случаю Международного Дня памяти жертв Холокоста, его слова приводит сайт ООН.

«Дискриминация повсюду. Ненависть разжигается по всему миру. Одним из самых ярких и тревожных примеров является распространяющаяся раковая опухоль отрицания Холокоста», — сказал он.

Гутерриш заявил, что мир обязан противостоять лжи, продвигать образование во всех странах и рассказывать правду.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время своей речи в рамках дня памяти жертв Холокоста заявил, что движение ХАМАС является «новыми нацистами». Он призвал все страны мира противостоять антисемитизму.

В 2024 году в немецком Гамбурге суд приговорил 95-летнюю жительницу федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия к более чем году тюремного заключения за многократное отрицание Холокоста.

Ранее Путин сравнил блокаду Ленинграда с холокостом.

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