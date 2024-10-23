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На Украине внесли генсека ООН в базу «Миротворца»

Захарова: генсека ООН Гутерриша внесли в базу «Миротворца»

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Mary Altaffer/AP

На украинском портале «Миротворец» появилась карточка Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщила официальная представительница МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже. Напомню, Гутерреш — португалец, по месту прописки свято преданный заветам НАТО», — красочно прокомментировала это сообщение Захарова.

Причиной внесения международного чиновника в «список на уничтожение» стало посещение им саммита БРИКС.

2 октября Израиль признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата.

В документе говорится, что соответствующее решение было принято в связи с реакцией Гутерриша «на отвратительное нападение Ирана на Израиль». В МИД Израиля упрекают генсека за то, что он не осудил атаку должным образом.

Ранее ООН выступила за прекращение украинского конфликта.

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