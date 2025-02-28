Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ООН приостановила финансовую помощь в некоторых регионах Украины

Гутерриш: ООН сократила помощь Украине из-за уменьшения поддержки со стороны США
close
Mike Segar/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о приостановке оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, за последние 48 часов информация о существенном уменьшении американской поддержки поступила от различных агентств ООН, гуманитарных организаций и НПО. Под угрозой оказались критически важные программы: от неотложной гуманитарной помощи до проектов восстановления, направленных на помощь уязвимым группам, пережившим войну или стихийные бедствия.

На Украине, как подчеркнул Гутерриш, приостановлено предоставление денежной помощи, жизненно важной для миллиона человек в 2024 году. Генсек ООН назвал последствия сокращения американской поддержки катастрофическими для наиболее уязвимых слоев населения во всем мире.

До этого газета New York Times писала, что в случае прекращения помощи со стороны Соединенных Штатов Украина сможет продержаться всего несколько месяцев. После прихода к власти новой американской администрации, говорится в статье, украинским властям стало понятно, что больше невозможно полагаться на поддержку США — более того, Вашингтон может сейчас рассматриваться даже в качестве противника.

Ранее президент США подтвердил приостановку военной помощи Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами