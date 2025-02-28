ООН приостановила финансовую помощь в некоторых регионах Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о приостановке оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки США. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, за последние 48 часов информация о существенном уменьшении американской поддержки поступила от различных агентств ООН, гуманитарных организаций и НПО. Под угрозой оказались критически важные программы: от неотложной гуманитарной помощи до проектов восстановления, направленных на помощь уязвимым группам, пережившим войну или стихийные бедствия.

На Украине, как подчеркнул Гутерриш, приостановлено предоставление денежной помощи, жизненно важной для миллиона человек в 2024 году. Генсек ООН назвал последствия сокращения американской поддержки катастрофическими для наиболее уязвимых слоев населения во всем мире.

До этого газета New York Times писала, что в случае прекращения помощи со стороны Соединенных Штатов Украина сможет продержаться всего несколько месяцев. После прихода к власти новой американской администрации, говорится в статье, украинским властям стало понятно, что больше невозможно полагаться на поддержку США — более того, Вашингтон может сейчас рассматриваться даже в качестве противника.

Ранее президент США подтвердил приостановку военной помощи Украине.