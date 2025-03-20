Глава МИД Британии отказался давать Путину право голоса по миротворцам на Украине

Глава МИД Лэмми: Запад не может дать Путину право вето по миротворцам на Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что президент России не должен получить право вето по поводу присутствия миротворцев стран Запада на территории Украины. Его слова приводит Sky News.

Лэмми считает, что российский лидер должен «просто согласиться на безусловное прекращение огня».

«Чего мы, безусловно, не можем сделать, так это предоставить Путину право вето в отношении архитектуры безопасности, которая будет регулировать этот мир. <…> И, конечно, это означает, что должна быть роль тех из нас в Европе и за ее пределами, кто хочет гарантировать, что Украина сможет защитить себя и что, как мы видели в 2014 году, Путин не сможет вернуться снова через несколько лет», — заявил Лэмми.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сроки размещения миротворцев на территории Украины становятся более понятными благодаря переговорам России и Соединенных Штатов.

Ранее в Евросоюзе оценили шаги к прекращению конфликта на Украине.