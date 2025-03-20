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Премьер Британии рассказал о сроках размещения «миротворцев» на Украине

Премьер Стармер: срок появления миротворцев на Украине становится более понятным
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Leon Neal/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что сроки размещения миротворцев на территории Украины становятся более понятными благодаря переговорам России и Соединенных Штатов. Его слова приводит телеканал ITV.

«Сроки становятся более понятными, очевидно благодаря важным переговорам между США и Россией на этой неделе», — указал он.

Стармер также рассказал, что встреча представителей военного командования стран Запада в Великобритании, которая состоится 20 марта, будет посвящена планированию миротворческих операций с акцентом на воздушное пространство, море и границы.

До этого бывший военнослужащий армии США Марк Слебода заявил, что планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона по отправке миротворцев на Украину могут быть направлены на срыв мирных договоренностей. По словам военного, Стармер и Макрон рассчитывают на то, что если военные НАТО окажутся под огнем, то это заставит американского лидера Дональда Трампа вмешаться. В результате мирный процесс сорвется.

Ранее во Франции призвали повторять «утром, днем и вечером», что Россия не собирается нападать.

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