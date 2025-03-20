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В МИД РФ рассказали о подготовке встреч России и США по Украине

Захарова: встречи России и США по украинской проблематике находятся в проработке
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Встречи представителей Российской Федерации и США по украинской проблематике находятся в проработке. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Встречи по украинской проблематике находятся в стадии активной подготовки, согласования», — сказала она.

По словам дипломата, стороны согласовывают дату и состав участников.

Накануне специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявлял, что российско-американские переговоры должны состояться в воскресенье, 23 марта, в Джидде. По его словам, они будут посвящены обсуждению деталей договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга уточнил, что встреча может не состояться в воскресенье. По его словам, стороны «согласовывают последние нюансы».

Ранее Трамп назвал одно условие для дружбы с Россией.

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