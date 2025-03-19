Трамп назвал одно условие для дружбы с Россией

Трамп заявил о желании США дружить с Россией и Китаем без их сближения

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы дружить с Россией при одном условии — если эта страна не будет сближаться с Китаем. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам Трампа, у России есть ценные для Соединенных Штатов ресурсы, в том числе редкоземельные металлы. При этом китайский лидер Си Цзиньпин также готов наладить отношения с американским государством, поскольку Пекин нуждается в его рынке.

Президент США заявил, что готов «дружить и с теми, и с другими», при это он не желает, чтобы Россия и Китай «начали сходиться». В сближении двух этих стран Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму и его «плохую энергетическую политику».

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.

Ранее в команде Трампа назвали главное последствие его разговора с Путиным.