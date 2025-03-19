Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп назвал одно условие для дружбы с Россией

Трамп заявил о желании США дружить с Россией и Китаем без их сближения
close
Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы дружить с Россией при одном условии — если эта страна не будет сближаться с Китаем. Об этом он заявил в интервью Fox News.

По словам Трампа, у России есть ценные для Соединенных Штатов ресурсы, в том числе редкоземельные металлы. При этом китайский лидер Си Цзиньпин также готов наладить отношения с американским государством, поскольку Пекин нуждается в его рынке.

Президент США заявил, что готов «дружить и с теми, и с другими», при это он не желает, чтобы Россия и Китай «начали сходиться». В сближении двух этих стран Трамп обвинил бывшего президента США Барака Обаму и его «плохую энергетическую политику».

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между Путиным и Трампом.

Ранее в команде Трампа назвали главное последствие его разговора с Путиным.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами