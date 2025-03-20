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Помощник Путина раскрыл подробности о подготовке переговоров России и США

Ушаков сообщил, что США уже сформировали команду переговорщиков с РФ
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Вашингтон уже определился с тем, кто будет представлять страну на переговорах с Москвой по черноморской инициативе. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Команда [США] тоже сформирована, но, наверное, было бы логично, чтобы имена ее членов обнародовали сами американцы», — отметил он.

18 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из США Дональдом Трампом. Во время беседы глава государства согласился на предложение Вашингтона о взаимном отказе Москвы и Киева от атак на объекты энергетической инфраструктуры на 30 дней. Кроме того, Путин выразил готовность начать переговоры о реализации инициативы по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

24 марта в Саудовской Аравии состоится очередной раунд переговоров России и США. Как рассказал Юрий Ушаков, российскую делегацию на переговорах возглавят член Совета Федерации Георгий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергей Беседа.

Ранее Трамп объяснил, почему США важно иметь дело с Россией.

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