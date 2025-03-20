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Трамп объяснил, почему с Россией нужно иметь дело

Трамп: с Россией нужно иметь дело, потому что у нее самая большая территория
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Evelyn Hockstein/Reuters

Соединенным Штатам необходимо иметь дело с Россией, поскольку у нее наибольшая территория и много полезных ископаемых, которые могут быть полезны США. Об этом в интервью порталу Breitbart заявил президент США Дональд Трамп.

«Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши», - подчеркнул он.

Кроме того, как напомнил американский лидер, Россия богата полезными ископаемыми.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к прекращению огня.

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