Путин созвонился с Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону», — отмечается в публикации.

Что именно обсуждали главы двух государств, пока неизвестно.

13 марта в Кремле состоялись переговоры Путина и Лукашенко, в ходе которых стороны обсудили широкий спектр вопросов. В том числе президенты РФ и Белоруссии обменялись мнениями о ситуации с урегулированием украинского конфликта.

На следующий день белорусский лидер выступил на заседании Совета Федерации РФ. Во время мероприятия глава республики пообещал, что Минск всегда будет на стороне Москвы.

15 марта пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко в ходе официального визита в Москву очень много общается с российским коллегой в неформальной обстановке. По ее словам, личные отношения между лидерами двух стран находятся на беспрецедентном уровне, что благотворно сказывается на работе над общегосударственной союзной повесткой.

Ранее в Белоруссии раскрыли причину «переговорного марафона» Путина и Лукашенко.